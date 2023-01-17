Dolar/TL, 18,79 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7930 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 18,7710 ve en yüksek 18,8368 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7875'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,7930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 20,3290'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde 22,9220'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün 101,8 ile Haziran 2022'den beri en düşük seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 102,5 seviyesinden işlem görüyor. Avro/dolar paritesi de 1,0820'den alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye dair temkinli yaklaşımın korunması ile piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de New York Fed sanayi endeksi ile Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5'in direnç, 101,5 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.