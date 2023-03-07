Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stokları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 104 ve 103,4 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Dün, en düşük 18,8553 ve en yüksek 18,9348 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 18,8954'ten tamamladı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, 18,91 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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