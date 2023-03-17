Dolar/TL, 19,00 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 19,00 seviyesinden işlem görüyor

17.03.2023 10:45
Dolar/TL, 19,00 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19,0050 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19,0050 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,7925, en yüksek 19,2213'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,0014'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 19,0050'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 20,2740'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 23,1320'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 104 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,5 artışla 1,0670 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar ve ABD'de para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalması ile doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini söyledi.

ABD'de enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminlerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, ayrıca Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5'in destek, 104,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 19,00 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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