Dolar/TL, 26,89 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL, 26,89 seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 12.09.2023 11:25

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,89 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,83'ten, sterlin ise 33,56'dan alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,87'den tamamladı Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,89'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 28,83'den, sterlin/TL de 33,56'dan satılıyor. Dün, 4 günlük yükseliş serisini yüzde 0,4 azalışla sonlandıran dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 104,8'de bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 1,0720 seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON DAVASINDA

Analistler, yatırımcıların yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını söyledi. Enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin yarın açıklanacak enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini ifade eden analistler, aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 0,6 artış beklendiğini hatırlattı. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Banka'nın kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğinin belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

Analistler, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in yıl sonuna kadar 1 faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini vurguladı.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklenti endekslerinin yanı sıra ABD'de hazine bütçe dengesinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 26,89 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL, 26,89 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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