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Dolar 30 liraya koşuyor - Son Dakika
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Dolar 30 liraya koşuyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 29,76 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 32,65'ten, sterlin ise 37,67'den alıcı buluyor.

03.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:38
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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,49 artışla 29,73'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 29,76'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 32,65'ten, sterlin/TL ise 37,67'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 102,1 seviyesinde bulunuyor.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkati çeken analistler, bugün ülkede açıklanacak JOLTS açık iş sayısının da istihdam piyasasına ilişkin fikir verebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 77 ihtimalle ilk faiz indirimini yapacağı öngörülüyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda ise 64,77 arttı.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 104 puan seviyelerinin direnç, 101 ve 100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Dolar 30 liraya koşuyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Rotasız Gassal: Güçlü devlet lafla peynir gemisini yürütmekle olmuyor. Paran dünya ekonomisinde ne kadar söz sahibiyse o kadar güçlüsün. Senin halkına yurtdışı vize işlemlerinde mülteci gözüyle görüyorlarsa başkada söze gerek yok sanırım Yanıtla 1 0

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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