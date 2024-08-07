Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

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Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 33,56 seviyesinden işlem görüyor. Dün alış ağırlıklı seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,75 artışla 33,6019'dan tamamladı. Altının gram fiyatı ise yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 583 lira seviyesinde bulunuyor.

07.08.2024 10:32
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Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 33,5676'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 36,6430'dan sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 42,6370'ten satılıyor.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 103,2 seviyesinde bulunuyor.
Pazartesi günü resesyon endişeleriyle varlık fiyatları üzerinde görülen satış baskısının etkileri törpülenirken, bunda önde gelen merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarının büyük payı bulunuyor.

Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti. Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti. Bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 583 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 328 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 246 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,84 altında 2 bin 390 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,20 üstünde 2 bin 396 dolar seviyesinde bulunuyor.

Pazartesi günü resesyon endişeleriyle varlık fiyatları üzerinde görülen satış baskısının etkileri törpülenirken, bunda önde gelen merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarının büyük payı bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti.

Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti. Bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 415 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 350 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika

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