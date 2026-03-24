Dolar/TL 44,3450'de İşlem Görüyor

24.03.2026 10:08
Dolar/TL, Orta Doğu'daki gerginliklerle birlikte yüzde 0,1 artışla 44,3450 seviyesinden işlemde.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,3450 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,3040'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,3450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,4050'den, sterlin/TL de önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 59,4760'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,3 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili açıklamalarla varlık fiyatları karışık seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, Orta Doğu'da yakın zamanda barış sağlanabileceğine işaret eden açıklamaları piyasalara nefes aldırsa da İran tarafının yaptırımlar kaldırılana kadar saldırıların süreceğine yönelik söylemleri risk algısını yeniden artırdı.

Trump'ın gerginliklerin sona erebileceğine ilişkin iyimser mesajlarıyla gerileyen petrol fiyatları, enflasyon risklerini bir nebze azaltırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik sıkılaşma öngörülerinin gevşemesini sağladı.

Para piyasalarında, Fed'in faiz artırımına gidebileceğine yönelik ihtimaller zayıflarken, beklentiler bankanın politika faizini sabit bırakacağı yönünde yoğunlaşmaya başladı.

Para politikasına daha duyarlı olan ABD'nin 2 yıllık tahvil getirisi dün 15 baz puan düşerek yüzde 3,85'e inerken, yeni günde 3,90 seviyesinde dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,38'de bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 10:54:40.
