Dolar/TL 44,68'e Yükseldi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,6840 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,5560'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 44,6840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,3430'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 60,0200'den satılıyor.

Dolar endeksi de yatay seyirle 98,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin sürebileceğine yönelik iyimserliklerle varlık fiyatları üzerindeki baskı hafifledi. Makroekonomik verilerde ise ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Söz konusu veri Orta Doğu'daki çatışmalar kaynaklı enerji şokunun ilk etkilerini yansıtması bakımından önemli görülürken veriden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerin altında büyüdü.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilere paralel arttı.

Bu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in olası "şahin" adımlarına ilişkin ihtimallerin ortadan kalktığı görüldü.

Analistler, Orta Doğu'daki ateşkes sürecinin yanı sıra ABD'de enflasyon, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.