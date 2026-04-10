Dolar/TL 44,68'e Yükseldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,6840 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,5560'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 44,6840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,3430'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 60,0200'den satılıyor.

Dolar endeksi de yatay seyirle 98,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin sürebileceğine yönelik iyimserliklerle varlık fiyatları üzerindeki baskı hafifledi. Makroekonomik verilerde ise ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Söz konusu veri Orta Doğu'daki çatışmalar kaynaklı enerji şokunun ilk etkilerini yansıtması bakımından önemli görülürken veriden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerin altında büyüdü.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilere paralel arttı.

Bu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in olası "şahin" adımlarına ilişkin ihtimallerin ortadan kalktığı görüldü.

Analistler, Orta Doğu'daki ateşkes sürecinin yanı sıra ABD'de enflasyon, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:14:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.