Dolar/TL 47,2030 Seviyesine Yükseldi - Son Dakika
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Dolar/TL 47,2030 Seviyesine Yükseldi

21.07.2026 10:11
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Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 47,2030 seviyesine ulaştı; piyasalarda karışık seyir devam ediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,2030 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,1760'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki güne göre yüzde 0,1 artışla 47,2030 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 53,9460'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 63,5350'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 100,9 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor.

Bölgede devam eden karşılıklı saldırıların ardından dün İran tarafından müzakerelerin tekrardan başlayacağına dair açıklamalar ateşkes umutlarını artırırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" açıklaması piyasaların karışık seyretmesine neden oluyor.

İran'ın ABD saldırılarına karşı Körfez ülkelerine olan misillemeleri devam ederken, İran basınında Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi.

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyururken, bu açıklamanın ardından enerji maliyetlerinin yükseleceğine yönelik endişeler tahvil piyasasında satış baskısını artırdı. Dün 5 baz puan artışla yüzde 4,60'a çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde bugün yatay bir seyir izleniyor.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 87 dolar düzeyinde seyrederken, Orta Doğu'dan gelen karışık haber akışıyla dün dolar endeksi 101,027'ye kadar çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 47,2030 Seviyesine Yükseldi - Son Dakika

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