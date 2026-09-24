Dolar/TL 48,8550 seviyesinde bulunurken Fed'in faiz artırım beklentileri güçlendi - Son Dakika
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Dolar/TL 48,8550 seviyesinde bulunurken Fed'in faiz artırım beklentileri güçlendi

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Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8550 seviyesinde bulunuyor. ABD'de güçlü veriler Fed'in faiz artırım beklentilerini güçlendirirken Orta Doğu gerilimi ve petrol fiyatları enflasyon risklerini belirginleştirdi.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,8550 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8300'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8550 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 55,7660'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 64,8640'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de güçlü gelen ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerini yeniden güçlendirmesi ve Orta Doğu'da tansiyonun yüksek kalması, varlık fiyatlamalarında enflasyon risklerinin belirginleşmesine neden oldu.

Özellikle ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimlerin en azından ABD'de kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar sürebileceği endişeleriyle petrol fiyatlarında beklenen yumuşama görülmedi. Brent petrolün varili yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Savaşın uzama riskiyle birlikte piyasalarda, "petrol, enflasyon, faiz ve tahvil getirileri zinciri" yeniden devreye girdi.

Yüksek seyrini koruyan petrol fiyatlarının paralelinde ABD'de ekonomik aktivitenin ısınmayı sürdürdüğüne işaret eden veriler, ülkede enflasyonist baskıların yoğunlaşabileceği ve dolayısıyla Fed'in şahin adımlarını sürdürebileceği endişelerini güçlendirdi.

Bu süreçte Fed yetkililerinin şahin tondaki sözlü yönlendirmeleri de mevcut ihtimalleri kuvvetlendirdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyon hedefine ulaşılmasına yönelik risklerin arttığını, iş gücü piyasasına ilişkin risklerin ise azaldığını belirtti. Barr, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilemesini sağlamak amacıyla ilave politika ayarlamalarına ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dolar/TL 48,8550 seviyesinde bulunurken Fed'in faiz artırım beklentileri güçlendi - Son Dakika
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