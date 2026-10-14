Dolar/TL 49,3820'de yatay seyrediyor, piyasa Fed'in adımlarını izliyor - Son Dakika
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Dolar/TL 49,3820'de yatay seyrediyor, piyasa Fed'in adımlarını izliyor

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Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 49,3820 seviyesinde işlem görüyor. Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve enerji maliyetleri izlenirken, piyasa ABD enflasyon verilerinin Fed'in politika adımlarına ilişkin tahminleri etkilemesini bekliyor.

????? Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 49,3820 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 49,3740'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 49,3820 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 artışla 55,4090'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,5870'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 102,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da jeopolitik riskler sürerken, makroekonomik veri tarafında gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde jeopolitik kaygılardan dolayı artan enerji maliyetlerinin ekonomiler üzerindeki etkileri izlenmeye devam ederken, ABD'deki enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına ilişkin tahminlere etki etmesi bekleniyor.

ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 3,4'ten yüzde 3,6-3,7 aralığına yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda politika faizini yüzde 80 ihtimalle değiştirmemesi beklenirken, aralık ayında olası bir faiz artışı yüzde 92 ile fiyatlanıyor.

Fed yetkililerinin de açıklamaları takip edilirken???????, New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in bu yıl bir kez daha faiz artışına gitmesi gerekebileceğine dair görüşünü değiştirmediğini ancak sonrasında daha fazlasının yapılması gerektiğine inanmadığını söyledi.

Gelecek yıl neler olacağının görülmesi gerektiğini belirten Williams, ekonomiyi pek çok farklı unsurun etkilediğini, dolayısıyla verileri izlemeye devam edeceklerini anlattı. Williams, "Hala dezenflasyonist güçlerin devrede olduğuna inanıyorum. Gelecek yıla dair enflasyon öngörüm, enflasyonun önemli ölçüde gerilemesi yönünde." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed'in Bej Kitap raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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