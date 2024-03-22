Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,1520 seviyesinden işlem görüyor.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,6 azalışla 32,0384'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 32,1520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,8740, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 40,6480'den satılıyor.
Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 104,2 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 5,25'te sabit bıraktı. Buna karşın İsviçre Merkez Bankası (SNB) "sürpriz" şekilde politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1,50'ye indirdi.
Analistler, SNB'nin adımıyla birlikte ABD Merkez Bankasının (Fed) diğer büyük merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği endişesinin doların güçlenmesine neden olduğunu, dolar endeksinin dün SNB'nin faiz indiriminin ardından yaklaşık yüzde 1 yükselerek 104,2'ye çıktığını hatırlattı.
Bugün gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildiğini belirten analistler, Powell'ın sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.
Bugün yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı - Son Dakika
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doğu Karedeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) finansman katkısıyla uygulamaya konulan 'Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi' kapsamında temel petek üretim makinesi, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.
Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projeleri ve Seraların Rehabilitasyonu projesi kapsamında tohum temini programı düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve çiftçiler katıldı. Program sonunda çiftçilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, 2023 yılında Kütahyalı üreticilere 338 Milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 üretim sezonu için çeşitli tohumlar ve fideler teslim edileceği açıklandı. Kütahya Valisi Musa Işın ise Organize Hayvancılık Bölgesi kuracaklarını ve modern tesislerin inşa edileceğini söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,5 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 15,9 artış gösterdi. Şubat 2024'te kurulan toplam 10 bin 233 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'i limited şirket, yüzde 10,9'u anonim şirket, yüzde 2,3'ü ise kooperatiften oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu.
AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde ekonomik destek paketini açıkladı. Paketin detaylarında ev kadınlarına kültür turizm desteği, çocuklara dini ve milli bayramlarda hediye paketi, engelli aileleri için mola evleri gibi birçok destek yer alıyor.
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