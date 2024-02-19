Dolar rekor tazeledi! İşte kurdaki son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar rekor tazeledi! İşte kurdaki son durum

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8700 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 30,8425'ten tamamladı. Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 primle 30,8700'den işlem görüyor.

19.02.2024 10:35  Güncelleme: 11:05
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Cuma günü yükseliş gösteren dolar, günü yüzde 0,4 artışla 30,8425'ten tamamlamıştı. Dolar, haftanın ilk gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 30,8700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yükselişle 33,3050 TL'den, sterlin de yükselişle 38,9720 TL'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,2 puan seviyesinde bulunuyor.

FED'İN FAİZİ GEÇ İNDİRECEĞİ ENDİŞESİ

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik endişeleri artırdığını belirterek, söz konusu gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

ABD'de tatil nedeniyle bugün piyasaların kapalı olacağını bildiren analistler, çarşamba günü yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını ifade etti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Öte yandan bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, TCMB'nin perşembe günü politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Dolar rekor tazeledi! İşte kurdaki son durum
Kaynak: AA

Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar rekor tazeledi! İşte kurdaki son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Rifat ÖZTÜRK: sayın hazine ve maliye bakanım öncelikle saygılarımı sunarım. Dolar ve Altının alımı ve satımı esnasında % devletimizin vergi almasını talep ediyorum. paradan para kazanımları sonrasında devletin de vergi alması haktır. kolay paraya talep azalır ve yününü üretime çevirir 0 2 Yanıtla
  • Sabri Mercan: Hep sıcak hep taze. Bir gün bayatlar mı ?? 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Dolar rekor tazeledi! İşte kurdaki son durum - Son Dakika
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