Dolar rekor tazeledi! İşte kurdaki son durum

Ekonomi

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Cuma günü yükseliş gösteren dolar, günü yüzde 0,4 artışla 30,8425'ten tamamlamıştı. Dolar, haftanın ilk gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 30,8700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yükselişle 33,3050 TL'den, sterlin de yükselişle 38,9720 TL'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,2 puan seviyesinde bulunuyor.

FED'İN FAİZİ GEÇ İNDİRECEĞİ ENDİŞESİ

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik endişeleri artırdığını belirterek, söz konusu gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

ABD'de tatil nedeniyle bugün piyasaların kapalı olacağını bildiren analistler, çarşamba günü yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını ifade etti.

Öte yandan bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, TCMB'nin perşembe günü politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.