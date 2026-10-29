Dolar/TL Fed'in faizi sabit tutmasının ardından 49,8350 seviyesinde yatay seyrediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dolar/TL Fed'in faizi sabit tutmasının ardından 49,8350 seviyesinde yatay seyrediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla 49,8350 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Fed'in politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit bırakması ve Warsh'ın ılımlı mesajları piyasalara nefes aldırırken, bugün ABD'de PCE ve büyüme verileri ile ECB'nin faiz kararı izlenecek.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 49,8350 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 49,8230'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yatay seyirle 49,8350 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,1 artışla 55,6080'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 66,4740'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 102,2 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed) dün, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Kevin Warsh, karar sonrası yaptığı sözle yönlendirmede yüzde 2'lik enflasyon hedefinden taviz vermezken, bankanın art arda faiz artırmak zorunda olmadığına yönelik ılımlı mesajları piyasalara nefes aldırdı.

Fed Başkanı Warsh gelecek döneme ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçınsa da, aralık toplantısına kadar bölgesel Fed başkanlarından gelebilecek açıklamalar yakından takip edilecek.

Öte yandan, Warsh'un para politikasında veri odaklı bir yaklaşım izleyeceklerini belirtmesinin ardından gözler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verilerine çevrildi.

Özellikle çekirdek PCE verisinin ülkede enflasyonun seyri açısından bilgi sunması beklenirken, büyüme verisinde ise ekonomik aktivitenin durumuna ilişkin sinyaller aranacak.

Bunlara ek olarak merkez bankaları haftasında bugün ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentileri bankanın bugün 3 temel politika faizinde değişiklik yapmayacağı yönünde şekillendi.

Analistler, yurt içinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, büyüme ile ECB'nin faiz kararının takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Çağatay Ulusoy’un kardeşini görenler şaşkın İkizi sananlar var Çağatay Ulusoy'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
Korkunç kazada araç metrelerce uçtu Daha 21 yaşındaydı Korkunç kazada araç metrelerce uçtu! Daha 21 yaşındaydı
Yeni Parti lideri Özel’den Cemil Tugay’a olay sözler: Burnundan fitil fitil getireceğim Yeni Parti lideri Özel'den Cemil Tugay'a olay sözler: Burnundan fitil fitil getireceğim
09:28
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar
Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
08:32
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı Kadir İnanır’ın mal varlığını tek tek açıkladı
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı
08:17
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
08:14
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
06:59
ABD’ye kaçan Bolsonaro kendisini “Brezilya’nın lideri“ ilan etti
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 09:34:46. #7.13#
SON DAKİKA: Dolar/TL Fed'in faizi sabit tutmasının ardından 49,8350 seviyesinde yatay seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android