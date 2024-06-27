Dolar/TL güne yatay seyirle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL güne yatay seyirle başladı

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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,8450 seviyesinden işlem görüyor. Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 32,8429'dan tamamladı. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 değer kaybıyla 105,9 seviyesinde bulunuyor. ABD'deki büyüme verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68, kasımda yüzde 97 ile fiyatlanıyor. Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği belirtiliyor.

27.06.2024 09:41
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Dolar/TL, güne yatay seyrederek başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,8450'den, avro/TL yatay seyirle 35,1255'ten ve sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 41,5110'dan işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 değer kaybıyla 105,9 seviyesinde bulunuyor.

YURT İÇİNDE GÖZLER FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor. Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerine devam ettiğini anımsatarak, büyüme verisinin ardından yarın açıklanacak olan Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dolar/TL güne yatay seyirle başladı
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sterlin, Banka, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL güne yatay seyirle başladı - Son Dakika

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