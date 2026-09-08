Dolar/TL güne yükselişle başladı, 48,46 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL güne yükselişle başladı, 48,46 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,4600 seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve ABD enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların takibinde.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,4600 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 48,4320'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,4600 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 56,3390'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,6550'den işlem görüyor.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası anlaşma ve Japon yenindeki değerlenmenin etkisiyle dün yüzde 0,3 düşerek 98,8 seviyesine gerileyen dolar endeksi, yeni işlem gününde önceki kapanışına yakın seyrediyor.

Diğer taraftan Kanada, ABD'den ithal edilen yüzlerce ürüne yüzde 15 ila yüzde 50 arasında değişen gümrük vergileri getirdi.

ABD ile diğer ülkeler arasında ticari gerilimlerin artabileceğine yönelik endişeler de dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasında etkili oluyor.

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin devam ettiğini belirterek bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin öneminin arttığını kaydeden analistler, söz konusu verinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olacağını belirtti.

Öte yandan bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündemi sakin seyrederken yatırımcılar, Orta Doğu'dan gelecek haber akışını takip ediyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL güne yükselişle başladı, 48,46 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL güne yükselişle başladı, 48,46 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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