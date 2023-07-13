Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor

13.07.2023 11:46

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,1560 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,1459'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,1560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 29,1720'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 34,1220'den satılıyor. Bugün düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 100,4 seviyesinde dengelenirken, 21 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini test etti. Avro/dolar paritesi ise 1,1160 ile 31 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısının ardından 'şahin' adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun dolara olan talebi azalttığını ifade etti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını anımsatan analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,1560 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 29,1720'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 34,1220'den satılıyor. Euro 29 lirayı aşarak kendi rekorunu kırmış oldu.

PİYASALARDA SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,1560'tan işlem görüyor. Bugün düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 100,4 seviyesinde dengelenirken, 21 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini test etti. Avro/dolar paritesi ise 1,1160 ile 31 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun dolara olan talebi azalttığını ifade etti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını anımsatan analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Dolar güne yükselişle başladı! 26,14 TL seviyelerinden işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı! 26,14 TL seviyelerinden işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor - Son Dakika


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