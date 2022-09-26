Önceki hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası 18,41 lirayı gören dolar, yeni haftanın ilk gününde 18,44'ü gördü.
Geçen hafta Fed'in şahin mesajları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin etkisiyle dolar/TL kuru Aralık 2021'de kırdığı rekoru tazelemişti.
Yeni haftanın ilk işlem gününde Türkiye'nin risk primi 781 baz puana yükselirken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13,99 seviyesinde.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL yeni haftaya, yeni rekorla başladı! 18,44 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika