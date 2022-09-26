Dolar/TL yeni haftaya, yeni rekorla başladı! 18,44 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL yeni haftaya, yeni rekorla başladı! 18,44 seviyesinden işlem görüyor

26.09.2022 09:19
Dolar/TL yeni haftaya, yeni rekorla başladı! 18,44 seviyesinden işlem görüyor

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından dolarda yükseliş devam ediyor. Dolar/TL kuru haftaya yeni bir rekor kırarak başladı. Kur, Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 18,44 seviyesini de aşarak gün içi gördüğü rekor seviyeyi yeniledi.

Önceki hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası 18,41 lirayı gören dolar, yeni haftanın ilk gününde 18,44'ü gördü.

Dolar/TL yeni haftaya, yeni rekorla başladı! 18,44 seviyesinden işlem görüyor

Geçen hafta Fed'in şahin mesajları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin etkisiyle dolar/TL kuru Aralık 2021'de kırdığı rekoru tazelemişti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde Türkiye'nin risk primi 781 baz puana yükselirken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13,99 seviyesinde.

Dolar/TL yeni haftaya, yeni rekorla başladı! 18,44 seviyesinden işlem görüyor
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan ekonomi için iddialı sözler: Ekonomiyi bir ayda ayağa kaldırırız DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan ekonomi için iddialı sözler: Ekonomiyi bir ayda ayağa kaldırırız

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL yeni haftaya, yeni rekorla başladı! 18,44 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:05 MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
14:58 Rusya'da seferberlik ilan edildi, herkes kaçmaya başladı! Kremlin, "Sınırlar kapatılacak mı?" sorusunu cevapladı
14:48 Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan atan cani tutuklandı
14:44 Çukur'un Meke'siydi! Aytaç Uşun dünyaevine girdi
14:23 Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş
14:16 Samsun'da 3 ay önce bacanağını vurup serbest kalan şahıs, şimdi de 4 çocuk annesi eşini katletti
14:10 Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti
14:02 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Takıma 'İlk 6 haftayı kafanızdan atın' dedim
13:56 Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı
13:52 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği Ela dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 15:13:59. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL yeni haftaya, yeni rekorla başladı! 18,44 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement