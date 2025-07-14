Dolar/TL Yükselişe Devam Ediyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 40,2280 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,1650'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,2280'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 46,9260'tan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 54,1530'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 98 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği endişeleri varlık fiyatlarının seyrinde etkili oluyor.

Öte yandan tarifelerin ABD'de enflasyonist etkileri değerlendirilirken Trump, daha önce birçok kez faiz indirimi için baskı yaptığı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın istifasının "harika bir şey" olacağını ifade etti. Powell'ın ABD için "çok kötü" olduğunu yineleyen Trump, "Dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olmalıyız ama değiliz." dedi.

Diğer taraftan ABD Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının dokuzuncu ayında, federal hükümetin bütçe fazlası 27 milyar dolar olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, tarifelere ilişkin haber akışının takip edileceğini söyledi.