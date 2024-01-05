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Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 29,8420 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında tamamladı. Dolar endeksi ise şu sıralarda artış gösteriyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine ilişkin belirsizliklerin etkili olduğunu belirtiyor.

Dolar/TL Yükselişle Başladı
05.01.2024 - 10:53,  Güncelleme: 11:05
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 29,8420 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 29,7574'ten tamamladı.

KURDA SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 29,8420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 32,6130'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 37,8360'tan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102,6 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini ifade etti.

Dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65'e geriledi.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak verilerin ardından iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlanacağını dile getiren analistler, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜNDE İYİLEŞME BAŞLADI"

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin not görünümünde iyileşmenin başladığını ve not artışının da olacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti: "(İş dünyasına) Mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirdik, devam edeceğiz. Eğer ihracat yapmıyorsanız, lütfen '2024 ve sonrasında ihracat yapacağız' diye planlama yapın. Çünkü sizi destekleyeceğiz. Rekabet gücünüzü, istihdamı ve çalışanları desteklemek için 2024 yılında 630 milyar liradan fazla bir gelirden vazgeçeceğiz."

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 104 puan seviyelerinin direnç, 101 ve 100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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