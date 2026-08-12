Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişle Başladı

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Dolar/TL, güne 47,7570 seviyesinde, petrol fiyatları yükseliyor, ABD'de enflasyon verileri bekleniyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,7570 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 47,7300'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,7570 seviyesinde. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 55,1310'dan, sterlin/TL yatay seyirle 64,5510'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile İran'ın merkezde yer aldığı, diğer ülkelerin de dahil olduğu Orta Doğu'daki diplomatik süreç, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dün Katar'ın, Umman ile İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıklamasının ardından ABD askeri güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha müdahale etmesi bölgede kalıcı barışı kapsayacak bir anlaşmaya yönelik soru işaretlerini artırdı.

Söz konusu gelişmenin ardından arz endişelerinin yeniden güçlenmesiyle petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlendi.

Bölgedeki jeopolitik gelişmelere ve haber akışına duyarlı şekilde seyreden petrol fiyatlarındaki yüksek oynaklık, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıların artmasına neden olarak merkez bankalarının enflasyonla mücadele süreçlerini karmaşık hale getiriyor.

Küresel çapta ekonomiler üzerindeki fiyat baskıları sürerken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Ülkede haziran ayında yavaşlama eğilimine giren enflasyonun temmuz ayında da hız kesmeye devam etmesi bekleniyor.

Analistler, piyasalarda ABD'de temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,4, aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyonun yanı sıra ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

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