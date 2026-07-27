Dolar/TL Yükselişte, Piyasalarda Beklentiler Yükseliyor - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişte, Piyasalarda Beklentiler Yükseliyor

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Dolar/TL 47,3630 seviyesine çıktı. Orta Doğu'daki gerilimin azalması piyasalara olumlu yansıdı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 47,3630 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,3343'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,3630 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,1020'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 63,3150'den işlem görüyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılara ara vermesi bölgede uzlaşmacı adımların atılmasına yönelik iyimserlikleri artırdı. Jeopolitik risklerin azalabileceğine ilişkin umutlarla petrol fiyatlarının gerilemesi enflasyon endişelerini bir miktar azalttı. Söz konusu etkilerle ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde beklenenden daha hafif sıkılaşabileceği değerlendirmeleriyle dolar endeksinde gevşeme görüldü.

Dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 101,1 seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan, Axios haber sitesine isim vermeden konuşan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermediğini iddia etti.

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya ise dün yaptığı açıklamada, ABD'nin son iki gecedir yeni bir saldırı düzenlemediğini, bu nedenle İran'ın misilleme faaliyetlerinin de durduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerin yanı sıra bu hafta büyük merkez bankalarının para politikası kararları ve şirket bilançoları piyasaların odağında bulunuyor. Fed'in bu toplantıda faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Toplantıda haziran toplantısında sadeleşen karar metninde yer alan ekonomik görünüme yönelik değerlendirmelerde belirgin bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek.

İleriye dönük yönlendirme yapmaktan uzak duran Fed Başkanı Kevin Warsh'un Fed'in görev grupları çalışmaları ve para politikası duruşuna yönelik aktaracağı bilgiler de takip edilecek.

Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan azalışla yüzde 4,64'te seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişte, Piyasalarda Beklentiler Yükseliyor - Son Dakika

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