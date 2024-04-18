Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Şubat Ayında İnek Sütü Miktarı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak 897 bin 379 ton oldu. Ayrıca, şubat ayında içme sütü üretimi yüzde 13,2 azalarak 133 bin 505 ton olarak gerçekleşti. Ayrıntılı verilere göre, inek peyniri üretimi yüzde 10,6 artarken, ayran üretimi yüzde 28,3, yoğurt üretimi yüzde 16,6, içme sütü üretimi yüzde 0,5, tereyağı üretimi ise yüzde 20,1 arttı.