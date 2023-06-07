Dolar ve Euro Kuru Rekor Üstüne Rekor Kırıyor - Son Dakika
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Dolar ve Euro Kuru Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

07.06.2023 10:18

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi. Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 10.12 itibarıyla 23.05 seviyelerine ulaşarak rekor kırdı. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,71; gram altın ise 1.542 TL seviyelerinde seyrediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu.

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi.

23 LİRAYI AŞTI

Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 10.12 itibarıyla 23.05 seviyelerine ulaşarak rekor kırdı. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,71; gram altın ise 1.542 TL seviyelerinde seyrediyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.


YORUMLAR (4)
  • Erdinç Uzuner: Good by Kemal,hemen video çek,bu fırsat kaçmaz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Good by Kemal hemen video çek,erken seçim işte,bu fırsat kaçmaz. Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
  • Pınar Sarı: Çok güzel geşmiş olsun!!! Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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