Dolar ve Euro Kuru Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

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Dolarda yükseliş sürüyor! Geceden sabaha bir rekor daha

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi.

23 LİRAYI AŞTI

Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 10.12 itibarıyla 23.05 seviyelerine ulaşarak rekor kırdı. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,71; gram altın ise 1.542 TL seviyelerinde seyrediyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



