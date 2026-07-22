Dolar/Yen Paritesi 40 Yılın Zirvesinde - Son Dakika
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Dolar/Yen Paritesi 40 Yılın Zirvesinde

22.07.2026 12:19
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Japon yeni, dolar karşısında tarihi düşük seviyelerde. Ekonomi yönetimi müdahale düşünüyor.

Dolar, yen karşısında 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrederken, yendeki bu değer kaybı Japon ekonomi yönetiminin karar almasını zorlaştırıyor.

Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesiyle yükselen petrol fiyatları ve ABD'de tahvili getirilerinin doları güçlendirmesiyle dün 163,2 ile 40 yılın en yüksek seviyesini gören dolar/yen paritesi bugün 162 seviyelerinde dengelendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 14 Temmuz'dan sonra tekrar yüzde 4,64 seviyelerine çıkarken, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,15 ile iki ayın en yüksek seviyesini test etti.

Jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebi artarken, bu durum doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ediyor. Yatırımcıların dolara yönelmesiyle özellikle yen tarihi düşük seviyelere geriledi.

Bu gelişmelerle, Japon ekonomi yönetiminin yene tekrar müdahale edebileceğine dair öngörüler gücünü korumaya devam ediyor. Japon yetkililer, dolar/yen paritesinin 160 seviyesini görmesiyle nisan ve mayıs aylarında piyasaya müdahale etmişti.

Ancak bu müdahalenin kayda değer bir etkisi görülmemişti. Japon ekonomi yönetiminin "kur" için yapması öngörülen yeni müdahalenin tek başına başarılı olup olmayacağı da yatırımcıların kafasında soru işareti olarak öne çıkıyor.

Kamu maliyesi ve hükümetin para politikasına ne kadar karışacağına yönelik endişeler var

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD'de tahvil faizleri arttıkça yenin baskı altında kaldığını söyledi.

Diğer taraftan kamu maliyesi ve hükümetin para politikasına ne kadar karışacağı konusunda kaygılar olduğunu ifade eden Kaymaz, "Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatları bunun üstüne tuz biber olmuş durumda." dedi.

Kaymaz, Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın bu çerçevede gerekirse her an kararlı adım atacaklarını söylediğine dikkati çekti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru'nun da Japon hükümetinin gerektiğinde yendeki değer kaybına karşılık verebileceğine dair açıklamada bulunduğunu bildiren Kaymaz, yönetimin ara sıra yen satın alarak yendeki düşüşü frenleyebileceğini ancak tek başına müdahalenin faiz makas baskısını ortadan kaldırmadığını dile getirdi.

Kaymaz, " Yende kalıcı yön değişimi için Japonya Merkez Bankasının (BoJ) birkaç şahin artırım yapması, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeniden faiz indirimine yaklaşması veya Japonya maliyesine güvenin düzelmesi lazım, o yüzden müdahale ihtimali yüksek, kalıcı başarı ihtimali daha düşük."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Japon, Döviz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/Yen Paritesi 40 Yılın Zirvesinde - Son Dakika

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