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Doların rekor kırmasından sonra Akşener'den acil çağrı! İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı - Son Dakika

Doların rekor kırmasından sonra Akşener'den acil çağrı! İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı

23.11.2021 17:05
Doların rekor kırmasından sonra Akşener'den acil çağrı! İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı

Dolar, euro ve altının rekor kırmasından sonra İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin ekonomi kurmaylarıyla bugün saat 18:00'de olağanüstü toplanma kararı aldı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Dolar 13.50'yi, euro 15.20'yi, gram altın ise 761 lirayı görerek rekor tazeledi.

EKONOMİ KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Dolar krizinin ardından harekete geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomi kurmaylarını saat 18.00'de Genel Merkez'de toplantıya çağırdı. İYİ Parti'nin açıklamasında toplantıda piyasalardaki hareketliliğin ve alınması gereken önlemlerin değerlendirileceği belirtildi.

DAVUTOĞLU'NDAN DA HAMLE GELDİ

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomideki gelişmelerin ardından bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceğini duyurdu.

Doların rekor kırmasından sonra Akşener'den acil çağrı! İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı

Meral Akşener, İYİ Parti, Ekonomi, dolar, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doların rekor kırmasından sonra Akşener'den acil çağrı! İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doların rekor kırmasından sonra Akşener'den acil çağrı! İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı - Son Dakika
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