Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hububat Ekili Tarlalarda Kontrol Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hububat Ekili Tarlalarda Kontrol Yaptı

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hububat Ekili Tarlalarda Kontrol Yaptı

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, teknik personeli tarafından ilçe merkezi ile Çakıl, Muratlı ve Çukurca köylerinde hububat ekili tarlalarda fenolojik gözlem, hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştirdi. Ayrıca köy kahvesinde çiftçilere bilgilendirme amacıyla istilacı zararlı kahverengi kokarca ile ilgili broşür ve lifletler dağıtıldı.

01.03.2024 12:56  Güncelleme: 12:57
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Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekili tarlalarda fenolojik gözlem, hastalık ve zararlı kontrolü yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçe merkezi ile Çakıl, Muratlı ve Çukurca köylerinde hububat ekili tarlalarda fenolojik gözlem, hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı. Ayrıca istilacı zararlı kahverengi kokarca ile ilgili broşür ve lifletleri köy kahvesinde dağıtılıp çiftçilere bilgilendirme yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hububat Ekili Tarlalarda Kontrol Yaptı - Son Dakika
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