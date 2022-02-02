Üye Girişi
Domaniç'te anaç koyun, keçi tespit ve denetim çalışmaları - Son Dakika

Domaniç'te anaç koyun, keçi tespit ve denetim çalışmaları

02.02.2022 10:36
Domaniç'te anaç koyun, keçi tespit ve denetim çalışmaları

Kütahya'nın Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından anaç koyun ve keçi desteklemesi kapsamında tespit ve denetim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından anaç koyun ve keçi desteklemesi kapsamında tespit ve denetim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçe merkezi ve köylerde anaç koyun ve keçi desteklemesi kapsamında tespit ve denetim çalışmaları ile 2021 yılı yıllık işletme denetimleri de gerçekleştiriliyor. - KÜTAHYA

Domaniç'te anaç koyun, keçi tespit ve denetim çalışmaları

YORUMLAR
500

Hisarcık, Domaniç, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Domaniç'te anaç koyun, keçi tespit ve denetim çalışmaları - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
10:03 Bu araçların değeri milyonları buluyor! Yıllardır kaderlerine terk edildiler, yedieminde çürüyorlar
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
09:47 Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
09:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar böyle kaçtı
09:32 "Çılgın dönerci"nin çılgın kar banyosu
09:37 Arkadaş arkadaşa böylesini yapmaz! "Ben sana vuramam" dedi, dayağı yedi
09:38 Alzheimer hastası nine 2 gündür kayıptı! Jandarma çareyi drone ile aramakta buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:42:55. #1.11#
SON DAKİKA: Domaniç'te anaç koyun, keçi tespit ve denetim çalışmaları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement