Dominik Cumhuriyeti Türkiye ile İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dominik Cumhuriyeti Türkiye ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Dominik Cumhuriyeti Türkiye ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Büyükelçi Lora, Türkiye ile yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştirmek için SANKON'u ziyaret etti.

09.11.2024 17:02
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Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Büyükelçi, iki ülke arasındaki köklü kültürel ve siyasi bağlara dikkat çekerek Dominik Cumhuriyeti'nin Türkiye ile ilişkilerini daha da güçlendirmek istediğini belirtti.

Ziyarette Türkiye'nin ekonomik potansiyeline vurgu yapan Büyükelçi Lora, Türk şirketlerini Dominik Cumhuriyeti'ne yatırım yapmaya davet ederken Dominikli şirketlerin de Türkiye'de yatırım yapmak istediklerini ifade etti. Büyükelçi, ekonomik ve ticari işbirliklerini geliştirmek adına SANKON ile ortak çalışmalara hazır olduklarını belirtti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Büyükelçi Elvis Antonio Alam Lora'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk şirketleri olarak, iki devlet arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri çok önemsiyor ve bu ilişkileri daha da güçlendirmek için Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız." dedi. Cevahiroğlu, yakın zamanda Türkiye-Dominik İş Forumu düzenlemeyi ve Türk iş dünyasından geniş bir katılımla Dominik Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Toplantıda sağlık turizmi alanında da önemli bir adım atıldı. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, sağlık turizmi alanında iki ülke arasında işbirliği imkanlarının artırılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Bay, "Dominik Cumhuriyeti'nden gelecek sağlık turistlerine Türkiye'nin yüksek standartlı sağlık hizmetleri sunmaya hazır. Sağlık turizmi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine önemli bir katkı sağlayabilir," dedi.

Toplantıya SANKON üyesi birçok federasyonun temsilcileri de katılım gösterdi. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu, Ankara Finans ve Yatırım Projeleri Federasyonu, Ankara Savunma Sanayi Federasyonu, Ankara Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu, Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu, Ankara Dış Ticaret Federasyonu ve Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu yetkilileri hazır bulundu.

Bu ziyaretle birlikte iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların karşılıklı olarak teşvik edilmesi için somut adımlar atılacağı ve işbirliklerinin daha da güçleneceği vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dominik Cumhuriyeti, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dominik Cumhuriyeti Türkiye ile İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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