Don mağduru kayısı üreticilerine muhtarlardan destek - Son Dakika
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Don mağduru kayısı üreticilerine muhtarlardan destek

11.05.2022 12:55

Don mağduru kayısı üreticilerine muhtarlardan destekMALATYA Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki muhtarlar don nedeniyle kayısı ağaçları zarar gören bir üreticiye ait kayısı bahçesinde bir araya gelerek, kayısı yetiştiricilerine destek verdi.

Don mağduru kayısı üreticilerine muhtarlardan destek

MALATYA Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki muhtarlar don nedeniyle kayısı ağaçları zarar gören bir üreticiye ait kayısı bahçesinde bir araya gelerek, kayısı yetiştiricilerine destek verdi.

Battalgazi ilçesinde don nedeniyle zarar gören bir kayısı bahçesinde bir araya gelen Adagören Muhtarı Şeref Doğan, Karabağlar Muhtarı Mehmet Ali Balta, Ağılyazı Muhtarı Yaşar Adak, Toptaş Mahalle Muhtarı Mehmet Pekşen, Toydar Muhtarı Muhittin Doğan, Kadıçayırı Muhtarı Alattin Demir, Meydanbaşı Muhtarı Ramazan Şener, Karahan Muhtarı Remzi Öngen, Alacakapı Muhtarı Nafiz Sayın yaptıkları basın açıklaması ile üreticiye destek verdi. Kayısı yetiştiricilerinin don afeti nedeniyle üreticilerin zor durumda kaldıklarını belirten muhtarlar, kayısı masraflarının da ağır olduğunu hatırlatarak, üreticilere maddi ve manevi her türlü desteğin verilmesi için çağrıda bulundu.

Eksi 6-7 derecelere düşen hava sıcaklığı nedeniyle çiçekte olan kayısı tomurcukları zarar görmesi ve beklenen düşük rekolte nedeniyle üreticinin ekonomik çıkmaza gireceğini ifade eden muhtarlar, üeticilerin aylarca süren emeklerin ve masrafların karşılığını bile alamamaktan endişe ettiklerini, don olayından zarar gören yerlerin ise afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini kaydetti. Diğer muhtarlar adına konuşan Alacakapı Muhtarı Nafiz Sayın, "Bu sene yaşanan don olayı Malatya'mızın umudunu kırdı. Yaşanan don ile üreticilerimizin 2 yıllık emeği gitti. Üreticilerimizin vekillerden ve devletten istediği, elektrik, gübre, ilaç pahalı onların karşılanması, çiftçilerimizin çekmiş olduğu, traktör, gübre, hayvan kredilerinin ertelenmesi. Vekillerimiz, kayısı başkenti olarak anılan Malatya'nın kayısısına sahip çıkmaları lazım. Buraların da afet bölgesi ilan edilmelidir. Yaşanan durum her kesimden olan vatandaşları etkiledi. Verecekleri yardım insanların zararını karşılamaz ama kayısını bakımını yapabilir" diye konuştu.

Don mağduru kayısı üreticilerine muhtarlardan destek
Don mağduru kayısı üreticilerine muhtarlardan destek
Don mağduru kayısı üreticilerine muhtarlardan destek
Don mağduru kayısı üreticilerine muhtarlardan destek

YORUMLAR
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Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Don mağduru kayısı üreticilerine muhtarlardan destek - Son Dakika


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