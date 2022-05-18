Don ve dolunun vurduğu kayısıda üretici alan bazlı destek istiyor

MALATYA Malatya'da don ve kayısının vurduğu kayısıda hasar tespit çalışmaları devam ederken, Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal kentin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Akçadağ'daki hasar nedeniyle üreticilere alan bazlı destek verilmesi talebinde bulundu.

Malatya'da Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan zirai don ve dolu hadisleri sonrasında kayısıda ki hasar tespit çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal Akçadağ genelinde hasarın büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.

Akçadağ Ziraat Odası'nda düzenlenen ve yaklaşık 20 Mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan İnal, ellerine henüz rakam ulaşmadığını gözlemlere dayalı olarak Akçadağ ilçe genelinde son dönemde yaşanan zirai don ve dolu kaynaklı yüzde 80 oranında hasarın olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Kayısı üreticilerin zor günler geçirdiğini aktaran İnal," Girdi maliyetlerinin yükselişiyle birlikte çiftçilerimiz zor durumda kalmaktadır. Çiftçilerimizin çeşitli banka ve kurumlara borçları bulunmakta ve çiftçilerimiz bu borçlarını ödemeyecek durumda. Çiftçilerimize ayrıca alan bazlı destek verilmesini de talep ediyoruz. Talebimiz büyün milletvekillerinin konuyla ilgilenmesi çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Cumhurbaşkanımızın konuya el atmasıyla sorunun çözüleceğini düşünüyoruz .

TARSİM'in poliçe primlerinin yüksek olduğunu da değinen İnal," Çiftçilerimizin yüzde 25'i poliçe yapmış durumda bununda yüzde 8'i dolu ile alakalı geriye kalan yüzde 17 ise paket bu da yeterli değil bu durum çiftçimizin talebini karşılamamaktadır. TARSİM poliçeleri yeniden düzenlemeli çiftçilerimizin mağduriyetini giderilmeli" diye konuştu