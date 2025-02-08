Döner AB'den Tescil Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Döner AB'den Tescil Bekliyor

Dönerin AB'den 'geleneksel ürün adı' tescili 2025'te bekleniyor, itiraz süreçleri sürüyor.

08.02.2025 13:16
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Türk mutfağının dünyaca ünlü lezzetleri arasında yer alan dönerin Avrupa Birliğinden (AB) "geleneksel ürün adı" tescili alması için yapılan başvurunun yıl sonuna kadar olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu coğrafyasının insanlık tarihine sunduğu ve bugün dünyaca bilinen bir lezzet haline gelen dönerin AB'de tesciline ilişkin yaptıkları başvuru hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dönerin AB'den " geleneksel ürün adı" tescili alması için 2022 yılında UDOFED olarak başvuruda bulunduklarını aktaran Emek, başvurunun ilanının Nisan 2024'te AB'nin resmi gazetesinde yayımlandığını, sonrasında 3 ay sürecek itiraz süresinin başlatıldığını anımsattı.

Emek, bu süreçte Almanya'nın da içinde bulunduğu 7 Avrupa ülkesinden teknik itirazların geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu itirazlarla ilgili söz konusu ülkelerdeki muhataplarımızla görüşüyoruz. İtirazlar, 'Siz döneri tescil ettiremezsiniz, döner sizin değildir.' şeklinde değil. Burada teknik itirazlar var. Yani başvurumuzda dönerin üretimine ve satış sürecine ilişkin kriterlere dair bazı üreticiler itirazda bulunmuş. Biz de kurduğumuz geniş ekiple bu taleplere göre başvurumuzu revize ediyoruz. Almanya ile uzlaştık. Diğer ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Onların kaygılarını gideriyoruz. Sürecin bu şekilde ilerlemesi halinde dönerin 2025 yılı içerisinde AB tarafından tescil edilmesini öngörüyoruz."

"Olumsuzluk halinde hukuki ve diplomatik adımlar atacağız"

İlk günden itibaren süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Emek, akademisyenler, sektörün önemli markalarının yetkilileri, üst düzey yöneticiler ve uluslararası patent danışmanlık firmalarının temsilcilerinden oluşan güçlü komisyon kurduklarını bildirdi.

Komisyonun süreci aktif olarak yönettiğini aktaran Emek, devlet yetkililerinin de süreci yakından takip ederek kendilerine destek verdiğini anlattı.

Emek, UDOFED'in süreci uzlaşmacı üslupla yönettiğini belirterek, "Federasyon bünyesinde 9 farklı ülkede faaliyet gösteren dönerciler bulunuyor. Bu dönercilerin bir kısmı tescile itiraz eden kurumların yöneticileri. Kendileriyle uzun görüşmeler yaptık ve ortak amaç doğrultusunda uzlaşmaya vardık. Süreci doğru şekilde yönetmek ve tescili almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tescil başvurularının olumsuz sonuçlanması halinde itiraz sürecini değerlendirerek gerekli hukuki ve diplomatik adımları atacaklarını vurgulayan Emek, "Ayrıca, dönerin uluslararası alanda tanınması ve korunması için alternatif stratejiler geliştireceğiz ancak bu ihtimalin gerçekleşeceğini düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.

"Dünyanın her yerinde Türk dönercileri görmek mümkün"

UDOFED Genel Başkanı Emek, Avrupa'da döner sektörünün oldukça büyük pazar payına sahip olduğuna işaret ederek, "Günlük yaklaşık 400 ton döner tüketiliyor ve yıllık ciro 3,5 milyar avroyu aşıyor." bilgisini paylaştı.

Avrupa'da 16 bini Almanya'da olmak üzere toplamda 40 binin üzerinde döner işletmesi bulunduğundan bahseden Emek, Türk döner şirketlerinin yurt dışında başarılı işlere imza atmaya başladığını kaydetti.

Emek, dünyanın her yerinde Türk dönercileri görmenin mümkün olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Türk dönerinin AB'de tescil edilmesi, ürünün orijinalliğini ve kalitesini koruyarak haksız rekabetin önüne geçecektir. Ayrıca, dönerimizin uluslararası alanda tanınırlığı artacak ve bu da Türkiye'nin gastronomi turizmine olumlu katkı sağlayacaktır. Tescil sayesinde dönerin üretim standartları belirlenerek tüketicilere güvenilir ve kaliteli ürün sunulması sağlanacaktır. Öte yandan, dönerin farklı isimlerle başka ülkeler tarafından sahiplenilmesinin de önüne geçilmiş olacaktır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Gastronomi, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

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