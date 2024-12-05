Döner Tescilinde Türkiye Almanya'ya İtiraz Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Döner Tescilinde Türkiye Almanya'ya İtiraz Etti

Döner Tescilinde Türkiye Almanya\'ya İtiraz Etti

Bereket Döner, dönerin Türk yiyeceği olduğunu belgeleyerek Almanya'nın itirazına karşılık verdi.

05.12.2024 15:03
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Türkiye'nin efsane lezzeti döneri kendi adına tescil ettirmeye çalışan Almanya'ya, Bereket Döner'den bin yıllık belgeler ve bilimsel bir makale ile itiraz geldi. Basın açıklaması yapan Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir" Avrupa komisyonuna gereken belgelerle itirazımızı gerçekleştirdik. Sonucunu merakla bekliyoruz. Döner Türkiye'nindir" dedi.

Türkiye'nin efsane lezzeti döneri kendi adına tescil ettirmeye çalışan Almanya'ya, Türkiye'nin önde gelen döner üreticilerinden Bereket Döner bin yıllık belgelerle karşılık verdi. Avrupa Komisyonu'nun, Almanya'nın girişimlerini reddederek dönerin Türk yiyeceği olduğunu tescillemesi bekleniyor. İki ülke arasında tartışmalara konu olan döneri Türkiye "Geleneksel Ürün Adı"yla Türk yiyeceği olduğunu tescilletmek için Avrupa Birliği'ne başvurmuştu. Ancak Almanya dönerin geleneksel ürün olarak Türkiye adına tescil edilmesine itiraz etmiş, konuyu Avrupa Komisyonu'na taşımıştı. Henüz kararını vermeyen komisyon da iki tarafı uzlaşıya davet etmişti.

Tarihi belgeler Avrupa Komisyonuna gönderildi

Türkiye'nin dünyaca tanınan lezzeti döneri sahiplenmeye çalışan Almanya'ya ise Bereket Döner, Osmanlı bilgini Takiyeddin Efendi ve ünlü seyyah Evliya Çelebi ile cevap verdi. Selçuklular ve Osmanlı döneminde döner ile ilgili akademik çalışma yaptıran Bereket Döner, dönerin "Geleneksel Ürün Adı"yla tescil edilmesi için makaleyi Avrupa Komisyonu'na gönderdi. Tarihi belge, gravür, fotoğraf ve dokümanlardan oluşan çalışmada Takiyeddin Efendi'nin (1521-1585) döner için mekanizmanın çizimleri de bulunuyor.

"Dönerin anavatanı Türkiye'dir"

Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir, "Avrupa Komisyonu'nun en doğru ve hukuki kararı vereceğine inanıyoruz. Türkiye'nin tezlerinin haklılığı, dönerin bir Türk lezzeti olduğu tartışmasız bir gerçektir. Gerek Avrupa gerekse Türkiye'nin siyasi, sosyolojik ve kültürel kaynaklarına bakıldığında da bu gerçeği doğrulayacak yüzlerce kaynak, belge ve fotoğraf bulunmaktadır" dedi.

"Almanya, Goethe Üniversitesi'ne baksın"

Tekdemir, "Almanya'nın dönerin hangi millete ve kültüre ait olduğunu öğrenmesi için fazla uzağa gitmesine gerek yok. Frankfurt Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü'ne İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü Müzesi'ni gezmesi yeterli. Goethe Üniversitesi'ndeki Osmanlı astronom ve mühendisi Takiyeddin Efendi'nin çizimlerini referans alabilirler. 'Türkiye'nin dünyaca ünlü lezzeti: Döner' adlı çalışmamızı bugün Avrupa Komisyonu'na teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa gerçek döner lezzetine doyacak"

Tekdemir, "Tüm Avrupa'ya gerçek Türk dönerinin lezzetini tattırmak, Avrupa damaklarını fethetmek için bir Bereket Döner kuruluşu olan Döner Point markasıyla başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın tüm şehirlerinde şube açmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Döner Tescilinde Türkiye Almanya'ya İtiraz Etti - Son Dakika

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