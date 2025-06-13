Dönmez: Türkiye Dijital Varlık Merkezi Olma Yolunda - Son Dakika
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Ekonomi

Dönmez: Türkiye Dijital Varlık Merkezi Olma Yolunda

13.06.2025 13:12
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Binance Türkiye Müdürü Dönmez, Türkiye'nin yüksek ilgiyle dijital varlık ekosisteminde üretici olması gerektiğini vurguladı.

Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Türkiye'nin yüksek kullanıcı ilgisini üretime dönüştürmesi durumunda bölgesel bir dijital merkez olma yolunda önemli bir adım atacağını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul Fintech Week 2025 etkinliğindeki "Türkiye Bir Dijital Varlık Üssü Olabilir mi?" başlıklı paneldeki görüşlerine yer verilen Dönmez, Türkiye'nin dijital varlık ekosisteminde büyük bir potansiyele sahip olduğuna değindi.

Türkiye'nin bu ekosistemde üretici bir oyuncuya dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Bu alana ilginin yüksek olması ve yüksek kazanç beklentisiyle yatırım yapılıyor olması, bizi dijital bir merkez yapmaz. Dijital varlıklarda tüketici değil, üretici konumunda olmamız gerekiyor. Türkiye, yüksek kullanıcı ilgisini üretime dönüştürmesi durumunda bölgesel bir dijital merkez olma yolunda önemli bir adım atacak. Son zamanlarda ülkemizden çıkan yerel proje sayısının artmaya başlaması, bizleri ileriye dönük olarak oldukça umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin kripto varlık benimsenme oranlarında dünyada üst sıralarda yer almasına rağmen bunun tek başına yeterli olmadığını, blokzincir teknolojisine odaklanılması, akıllı kontratlar ve algoritma gibi alanlarda üretimin artırılması gerektiğini aktardı.

Geçen yıl yürürlüğe giren yasa ve lisans süreçlerinin sektöre güven kazandırmak adına son derece önemli olduğuna işaret eden Dönmez, "Devletimiz, yasayı ve ilgili düzenlemeleri yürürlüğe koyarak üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Bu düzenlemeler ise tek başına yeterli olmayacak. Güven sorununun aşılması için kripto varlık platformları da şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya bürünmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Tokenizasyon büyük fırsat"

Dönmez, dünya varlıklarının blok zincir üzerinde dijitalleştirilerek temsil edilmesi süreci "tokenizasyon" konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Likit ya da likit olmayan tüm varlıkların blok zincir üzerinde temsil edilebildiği, daha fazla likidite sağlandığı, hem gerçek hem de tüzel kişilerin bu varlıklara daha kolay erişebildiği bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu alanda, ülkemiz için büyük fırsatlar görüyorum. Şu anda tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının toplam piyasa büyüklüğü, yaklaşık 20 milyar dolar civarında. 2030'a kadar tokenize edilmiş likit olmayan varlıkların bile piyasa büyüklüğünün 16 trilyon doları bulması bekleniyor. Likit varlıkları da dahil edecek olursak, bu rakamın 30 trilyon doları aşacağını tahmin ediyorum."

BlackRock, Citigroup ve HSBC gibi uluslararası kuruluşların bu alana önemli yatırımlar yaptığını aktaran Dönmez, Türkiye'nin dijital varlıklar alanında bölgesel bir güç olabilmesi için kamunun yanı sıra özel sektör ve akademinin de aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi tavsiyesinde bulundu.

Dönmez, Binance Türkiye'nin, lisans almanın yanı sıra sektöre güven vermek, finansal okuryazarlığın artırılmasına katkı sağlamak ve üretimi teşvik etmek gibi sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

Şirketleri tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Dönmez, şunları kaydetti:

"Katılımcıların yüzde 79'u, dijital varlıkları geleceğin finansal teknolojisi olarak görüyor ve bu alana ilgi duyan insanların yüzde 62'si, üniversite mezunu ya da daha yüksek bir eğitim düzeyine sahip. 5 yıl sonra çok daha gelişmiş bir ekosistemin konuşulacağını düşünüyorum. Türkiye, hem yatırımcı hem geliştirici anlamında daha güçlü bir aktöre dönüşecek. Yıkıcı değil, dönüştürücü bir inovasyon sürecindeyiz. Geleneksel finansla işbirliği içinde ilerleyeceğiz. Yeni projeler, yeni ön yüzler göreceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dönmez: Türkiye Dijital Varlık Merkezi Olma Yolunda - Son Dakika

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