DOSTEM\'de Düz Dikiş Makineci Eğitimi Tamamlandı

Ekonomi

Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezi'nde (DOSTEM) yıl içerisinde sürekli olarak devam eden istihdam garantili kurslardan biri olan Düz Dikiş Makineci eğitiminde kursiyerler sertifikalarına kavuştu.

DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nde yıl içerisinde istihdam garantili birçok eğitim sürekli olarak düzenleniyor. Bu eğitimlerden biri olan Düz Dikiş Makineci Eğitimi, Şubat ayında yeni kursiyerleriyle başlamıştı. 13 kadın kursiyerin katıldığı eğitim 40 gün, toplamda 352 saat sürdü. Tekstil Usta Öğretici Şefika Akgören tarafından verilen eğitimin tamamlanmasının ardından kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.

DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hakkı Öztürker, Müdür Yardımcısı Süleyman Tepeli ve Tekstil Usta Öğretici Şefika Akgören kursu tamamlayan kadınlara sertifikalarını takdim etti. Öte yandan 13 kursiyerden 11'i Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarda istihdam edildi.

Yeni kurs için kayıtlar 1 Nisan'da başlıyor

DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nde istihdam garantisiyle onlarca kadına gelir kapısı aralayan Düz Dikiş Makineci Eğitimi yeniden 22 Nisan 2024 tarihinde açılacak. Kayıtlar 1 Nisan 2024 itibariyle başlayacak ve www.dostem.com.tr üzerinden online olarak ya da DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nde yüz yüze yapılabilecek. - DENİZLİ