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Döviz büroları tahta kapattı - Son Dakika

Döviz büroları tahta kapattı

23.11.2021 15:43

Güne 11.20 seviyelerinden başlayan ancak hızlı bir yükselişle 13.50 seviyelerine kadar yükselen dolar, döviz bürolarının işlem yapmasını zorlaştırdı. Piyasadaki dalgalanmanın çok olması sebebiyle döviz büroları tahtaları kapattı ve sadece alım yönünde işlem yapmaya başladı. Döviz bürosu işletmecileri, "İstikrar olmadığı için tahtayı kapatmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Döviz kurlarında yaşanan hızlı artış ve kurdaki seviyelerin çok değişken olması nedeniyle döviz büroları tahta kapatmaya başladı.

Güne 11.30 seviyesinden başlayan dolar/TL 13.50 seviyesine kadar yükselirken anlık makas zaman zaman 200 pip üzerine çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre, TL'nin değer kaybı günlük yüzde 10'u aşarken döviz büroları yaşanan volatilite nedeniyle öğlen saatlerinde tahta kapatmak zorunda kaldı ve döviz satışını durdurdu.

"İSTİKRAR OLMADIĞI İÇİN TAHTAYI KAPATTTIK"

Bir döviz bürosu işletmecisi, "İstikrar olmadığı için tahtayı kapatmak zorunda kaldık. Ne müşteri ne biz mağdur olalım. Şu anda döviz satan yok, tedirginlik olduğu için herkes alım tarafında hareket ediyor. Piyasada çok fazla TL var. İnsanlar sürekli döviz almak istiyor." şeklinde konuştu.

KASIM AYINDA 9.50-10 ARASINDAYDI

Hatırlanacağı üzere Kasım ayı başında 9.50 - 10 TL bandında işlem gören dolar kuru, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve politika değişikliğine gitmesi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin mesajlarıyla yükseliş trendine devam etmişti. Dolar kuru, bir hafta içerisinde 10 ve 11 bandını hızla geçerek bugün 12.47'ye kadar yükseldi.

RAHİP BRUNSON KRİZİNDE DE YAŞANDI

Döviz büroları daha önce, 2018 yazında ABD - Türkiye ilişkilerinin gerilmesi ve Rahip Brunson krizi sonrası kurda yaşanan sert hareketler nedeniyle tahta kapatmak zorunda kalmıştı.

Döviz büroları tahta kapattı

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Son Dakika Ekonomi Döviz büroları tahta kapattı - Son Dakika Ekonomi


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