Dolar ve euro sert yükseldi! Döviz bürolarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'deki depremzedelere yaptığı bağışın izini sürünce ortaya büyük bir skandal çıktı

Doların 23, euronun da 24 liranın üzerinde seyrettiğini gören vatandaşlar Eskişehir''''de Köprübaşı bölgesinde yer alan döviz bürolarında hareketliliğe neden oldu. Döviz bürolarına giden vatandaşların alım ve satım işlemi yaptığı görüldü.

VATANDAŞLAR TEMKİNLİ

Dolar bozduran kimi vatandaşlar sabahtan itibaren haberlerde doların durumunu takip ettiklerini belirtirken, kimileri ise doların yükselişi karşısında işlem yapılmasında acele edilmemesi gerektiğini ifade etti.