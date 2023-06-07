Dolar ve euro sert yükseldi! Döviz bürolarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Dolar ve euro sert yükseldi! Döviz bürolarında yoğunluk yaşanıyor

07.06.2023 17:26

Dolar ve euro'nun sabah saatlerinden itibaren yükseliş göstermesinin ardından döviz bürolarında yoğunluk yaşanıyor.

Doların 23, euronun da 24 liranın üzerinde seyrettiğini gören vatandaşlar Eskişehir''''de Köprübaşı bölgesinde yer alan döviz bürolarında hareketliliğe neden oldu. Döviz bürolarına giden vatandaşların alım ve satım işlemi yaptığı görüldü.

Dolar ve eurodaki sert yükseliş sonrası döviz bürolarında yoğunluk yaşanıyor

VATANDAŞLAR TEMKİNLİ

Dolar bozduran kimi vatandaşlar sabahtan itibaren haberlerde doların durumunu takip ettiklerini belirtirken, kimileri ise doların yükselişi karşısında işlem yapılmasında acele edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Dolar ve eurodaki sert yükseliş sonrası döviz bürolarında yoğunluk yaşanıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • mert çelik: yukselmeden alsalardıya,neden yukseldıkten sonra alıyorlarkı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Telefonunu çıkar diyen dayı'lar buraya toplanmış..:)) Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Paran varsa dolar alırsın Cevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır
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Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar ve euro sert yükseldi! Döviz bürolarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika


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