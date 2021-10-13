Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında değişiklik gösterecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik ile döviz bürolarının (yetkili müesseselerin) kuruluş, şube açma, faaliyet, gözetim ve denetimlerine yönelik esasların düzenlendiği Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemelerle döviz bürolarının daha kurumsal bir yapıya kavuşmaları ve uygulamada karşılaşılan birtakım sorunların giderilmesi amacıyla döviz bürolarınca yapılacak başvurularda alınacak ücretlerde, döviz bürolarının asgari ödenmiş sermayelerinde, faaliyet konularında, kurumsal yönetimlerinde ve diğer bazı yükümlülüklerinde değişiklikler yapıldı.

BAŞVURU ÜCRETLERİ 2 İLE 6 MİLYON ARASINDA OLACAK

Yetkili müesseseler için belirlenen 4 faaliyet bölgesine ilişkin izin başvuru ücretleri farklılaştırıldı. Bu ücretler 2 ile 6 milyon lira arasında değişiyor. Tahsil edilecek ücretler, Bakanlık merkez muhasebe birimine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlüklerine yatırılacak.

Tebliğ değişikliğiyle A grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 10 milyon liraya, B grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 5 milyon liraya ve her bir şube için ödenmesi gereken sermaye şartı 3 milyon liraya yükseltildi. Söz konusu sermaye şartlarının sağlanması için mevcut yetkili müesseselere 31 Aralık 2022'ye kadar süre verildi.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE İZİN ALINACAK

Ayrıca, döviz bürolarının tüm hisse devirleri ile aynı faaliyet bölgesi dışında yapacağı adres değişiklikleri izne tabi hale getirildi. Tebliğ kapsamında daha önce doğrudan faaliyet izni iptali gerektiren bazı hususlar, sektörün uyum düzeyinin artırılması amacıyla öncelikle idari para cezası uygulanması ve düzeltilebilmesi mümkün olan hususlarda süre verilmesi, ancak tekerrürü halinde faaliyet izni iptalinin uygulanması şeklinde değiştirildi.

Sektörde kayıt dışılığın azaltılması ve Bakanlıkta tutulan döviz bürolarına ilişkin bilgilerin artırılması kapsamında bazı değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, mevcut döviz bürolarının Bakanlığa bazı bilgilerini sunması için 1 Mart 2022'ye kadar süre tanındı. Yapılan değişikliklerin sektörde kurumsallığın, güçlü mali yapının, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasıyla kayıt dışılığın azaltılmasına önemli katkıda bulunacağı değerlendiriliyor.