İstanbul serbest piyasada dolar 38,7710 liradan, avro 43,4970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,7690 liradan alınan dolar, 38,7710 liradan satılıyor. 43,4950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,4970 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,7390 lira, avronun satış fiyatı ise 43,4680 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Döviz Kurları: Dolar ve Avro Güne Artışla Başladı - Son Dakika
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