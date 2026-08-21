Döviz Kurları: Dolar ve Avro Güne Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 48,0630 lira, avro ise 56,2720 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,0630 liradan, avro 56,2720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,0610 liradan alınan dolar, 48,0630 liradan satılıyor. 56,2700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,2720 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,9550 lira, avronun satış fiyatı ise 56,1350 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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