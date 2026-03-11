Döviz Kurları: Dolar ve Euro Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
Döviz Kurları: Dolar ve Euro Fiyatları Artış Gösterdi

11.03.2026 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0730 lira, avro 51,3160 lira olarak belirlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,0730 liradan, avro 51,3160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 44,0710 liradan alınan dolar, 44,0730 liradan satılıyor. 51,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,3160 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 44,0500, avronun satış fiyatı ise 51,2760 lira olmuştu.

Kaynak: AA

