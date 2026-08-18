Döviz Kurları: Dolar ve Euro Güne Artışla Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 47,9230 lira, avro ise 55,5130 liradan işlem görmeye başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,9230 liradan, avro 55,5130 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,9210 liradan alınan dolar, 47,9230 liradan satılıyor. 55,5110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,5130 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,9020 lira, avronun satış fiyatı ise 55,5720 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Döviz Kurları: Dolar ve Euro Güne Artışla Başladı - Son Dakika
AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül vefat etti...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Sizin düşünceleriniz neler ?