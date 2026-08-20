Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 47,9550 TL, avro 56,1230 TL'den işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,9550 liradan, avro 56,1230 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 47,9530 liradan alınan dolar, 47,9550 liradan satılıyor. 56,1210 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,1230 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 47,9370 lira, avronun satış fiyatı ise 55,9190 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman vatandaşı köpeği önce ezdi sonra taşla vurarak öldürdü Alman vatandaşı köpeği önce ezdi sonra taşla vurarak öldürdü
Ardahan’da Kuduz Virüsü Tespit Edildi Ardahan'da Kuduz Virüsü Tespit Edildi
Almanya bu olayı konuşuyor “Arda Güler’in kuzeniyiz“ deyip... Almanya bu olayı konuşuyor! "Arda Güler'in kuzeniyiz" deyip...
CHP’den Menderes’teki başkan vekili seçimine itiraz CHP'den Menderes'teki başkan vekili seçimine itiraz
Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı
Aile içindeki tartışma kanlı bitti Şüpheli kuzen gözaltına alındı Aile içindeki tartışma kanlı bitti! Şüpheli kuzen gözaltına alındı

09:15
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
08:54
Üç yıl önce Fenerbahçe’ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
08:53
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı Suriye açıkladı
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı? Suriye açıkladı
08:36
Evlilik kredisinde şartlar değişti
Evlilik kredisinde şartlar değişti
08:13
Tarihte bir ilk Okan Buruk’un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor
Tarihte bir ilk! Okan Buruk'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor
07:58
Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak
Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 09:28:00. #7.12#
SON DAKİKA: Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.