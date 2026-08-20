Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 47,9550 TL, avro 56,1230 TL'den işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,9550 liradan, avro 56,1230 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,9530 liradan alınan dolar, 47,9550 liradan satılıyor. 56,1210 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,1230 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,9370 lira, avronun satış fiyatı ise 55,9190 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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