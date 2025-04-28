Döviz kurları kritik rakamın eşiğinde

İstanbul serbest piyasada dolar 38,4380 liradan, avro 43,7630 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 38,4360 liradan alınan dolar, 38,4380 liradan satılıyor. 43,7610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,7630 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,4230 lira, avronun satış fiyatı ise 43,7160 lira olmuştu.

EURO'DAN TARİHİ REKOR

Döviz piyasasında 19 Mart'ta tarihi bir gün yaşanmıştı. Siyaset tarafında yaşanan gelişmelerin de etkisiyle döviz kurlarında hızlı bir yükseliş görüldü. Sabah saatlerinde dakikalar içinde 45 TL'yi gören euro, daha sonra bir miktar gerileyerek 43.18 seviyesine inmişti. Aynı gün Dolar/TL de güne rekorla başlamıştı. Sabah saatlerinde 41 liranın hemen üzerine çıkan dolar, daha sonra 39 liranın hemen üzerinde dengelenmişti.