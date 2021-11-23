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Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız - Son Dakika

Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız

23.11.2021 15:35

Dolar, altın ve euro rekor kırarken, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan, "Bölgesinin ve dünyanın siyasette sözü dinlenen, üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla ekonomisi güçlü, sosyal ve kültürel etki alanı geniş Türkiye'sine iki asırdır hiç olmadığımız kadar yakınız." dedi.

Son aylarda Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri sonrası TL'deki değer kaybı sürüyor. Dolar 15.27 itibariyle 12.84 lira seviyesini görerek rekor tazeledi. Altının gram fiyatı ise 750 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Burada dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan, ekonomiye ilişkin de görüşlerini aktardı.

"EKONOMİSİ GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE ÇOK YAKINIZ"

Türkiye'de makroekonomide dengelerin tekrar yerine oturmaya başladığını, göstergelerin, ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Bölgesinin ve dünyanın siyasette sözü dinlenen, üretimi, ihracatı, istihdamı ve ekonomisiyle güçlü, sosyal ve kültürel etki alanı geniş Türkiye'sine iki asırdır hiç olmadığı kadar yakınız. Sizler işte bu büyük misyonun, işte bu büyük hedefin kendi şehirlerinizdeki uç beyleri olarak sadece bugüne değil, geleceğe de istikamet verecek bir yerde duruyorsunuz.

"ÇOK GAYRET EDECEĞİZ"

AK Parti, milletimiz tarafından kurulan, milletimizin gösterdiği istikamette, milletimizle birlikte yol yürüyen bir partidir. Yaptığımız her eseri, her hizmeti milletimiz için hayata geçirdik. Yaşadığımız her badirenin üstesinden milletimizden aldığımız destekle geldik, bunun için 2023'e giden süreçte 84 milyon vatandaşımızın her birinin kapısına gideceğiz, elini tutacağız, gönlünü kazanacağız. Onun için yan gelip durmak yok. Çok gayret edeceğiz, çok koşacağız. Şurada bir buçuk yıl kaldı, bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Unutmayınız bizim boş bıraktığımız her yer, karşımızdakiler tarafından yalan, iftira ve çarpıtmayla doldurulacaktır.

"MEYDANI EDEPSİZLERE BIRAKMAYIZ"

Ülkeyi CHP'nin yalanlarına, iftiralarına terk edemeyiz. Türkiye'yi, 'helalleşme' deyip de, haleldar etmeye çalışan, yani bozmaktan, lekelemekten, fesat çıkartmaya çalışmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz. Meydanı bölücü örgütün güdümündeki HDP'ye de şehit yakınlarına sövmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız."

Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, dolar, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız - Son Dakika
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