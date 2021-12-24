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Döviz kurundaki sert düşüş ikici el araç fiyatlarında düşüş beklentisini arttırdı - Son Dakika

Döviz kurundaki sert düşüş ikici el araç fiyatlarında düşüş beklentisini arttırdı

24.12.2021 00:57
Döviz kurundaki sert düşüş ikici el araç fiyatlarında düşüş beklentisini arttırdı

Malatya Galericiler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Yalçın ikinci el araç fiyatlarında yüzde 5-10 aralığında düşüş beklediklerini kaydederek, "Alınan tedbirler için hükümetimize tüm esnaf camiası adına teşekkür ediyoruz.

Malatya Galericiler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Yalçın ikinci el araç fiyatlarında yüzde 5-10 aralığında düşüş beklediklerini kaydederek, "Alınan tedbirler için hükümetimize tüm esnaf camiası adına teşekkür ediyoruz. İkinci el araç piyasasının daha da iyi olacağına inanıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'ye yönelik yeni düzenlemeler, döviz kurlarında sert düşüşü beraberinde getirirken, kurdaki düşüş sonrası gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasına çevrildi.

Döviz kurlarındaki sert düşüşten memnun olduklarını aktaran Malatya Galericiler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Yalçın, "Dövizin düşmesiyle sıfır araçlarda yüksek fiyatların yüzde 15-20 arası düşürüleceğini, bu düşüşün ikinci el araçlarda da yüzde 5-10 civarında yansıyacağını düşünüyoruz" dedi.

Hükümetin almış olduğu tedbirlerin piyasayı rayına oturtacağının altını çizen Yalçın, "Hükümetimizin almış olduğu tedbirlerden dolayı tüm esnaf camiası adına teşekkür ediyoruz. Daha da iyi olacağına inanıyoruz. Piyasa rayına oturacak. Araç almak isteyenlerin tam zamanı olduğuna inanıyorum. Fiyat aralığı yüzde 5-10 arasında olacağını düşünüyoruz. Çünkü yüzde 20 civarında sıfır araçlarda olduğuna göre bizde de yüzde 50 civarında düşüş oluyor" şeklinde konuştu.

"Korsan satıcılar ve stokçular araç fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor"

Piyasada korsan araç satıcılarının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Piyasada araç satan korsan araç satıcıları var. Bu korsan araç satıcılarının biran önce önüne geçilmesini istiyoruz. Noterlere gidiyoruz. Bizden fazla dışarıda araç satan insanlar var. Araçların çoğunun yükselmesinin sebeplerinden bir tanesinin de korsan satıcılardır. Bugün araç alıyorlar 150 bine götürüp 170 bine satıyor. Ben 20 bin kazandım diyor. Bu ülke genelinde binlerce insan bu işi yapmaya başladı. Stokçulardan dolayı araç bulunmuyordu. Birinci el aracı 500 binden alıp 700 bine kadar satıyorlardı" diye konuştu.

"1 ay - 40 gün zarfında piyasanın eski haline döneceğine inanıyorum"

Araç satışlarında vatandaşta tedirginlik oluştuğunu kaydeden Yalçın, "Şu anki satışlarda millette bir tedirginlik var acaba yarın ne olacak diye ama ilerleyen zamanlarda hareketlilik olacağına ve işin iyi gideceğine inanıyorum. 1 ay - 40 gün zarfında piyasanın canlanacağına eski haline döneceğine inanıyorum. Döviz bu şekilde durdurulursa piyasalar canlanacak ve daha da iyi olacak. Tüketici esnaf arkadaşlardan ricam yetki ve yeterlilik belgesi olan insanlardan araç alsınlar. İkinci el piyasasının fiyat düşüşünde canlanacağına inanıyoruz" dedi.

Doların düşüşüyle ikinci el araç fiyatlarında düşüşler olduğunu kaydeden galerici esnafı, stokçuların, korsan satıcıların araç fiyatlarının yükselmesinde etkili olduklarını, dolar fiyatının dengelenmesi ve toplanan araçların piyasaya sürülmesiyle araç satışlarının eski seviyelere gelebileceğini belirtiyor. - MALATYA

Malatya, Tragger, Döviz, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Döviz kurundaki sert düşüş ikici el araç fiyatlarında düşüş beklentisini arttırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Döviz kurundaki sert düşüş ikici el araç fiyatlarında düşüş beklentisini arttırdı - Son Dakika
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