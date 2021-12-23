Üye Girişi
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar - Son Dakika

Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar

23.12.2021 09:01

Dövizin rekor üstüne rekor kırdığı günlerde malları rafa çıkarmayıp fırsatçılık yapmakta aceleci davrananlar, dövizin çakılması sonrasında aynı telaşı göstermiyor. Yeni mevduat sistemi sonrasında doların çakılmasıyla indirim beklentisine giren vatandaşların gözü market fiyatlarına çevrilirken, marketler fiyat düşürmedikleri gibi indirim duyurularıyla vatandaşı kandırıyor. Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Devlet gücünü kullanmalı. En ağır cezayı vermeli" diye konuştu.

Kurdaki dalgalanmanın önüne geçmek, TL'de istikrarı sağlamak amacıyla getirilen ekonomik tedbirler meyvesini veriyor. Pazartesi akşamı 18,35 TL ile zirve yapan dolar, dün 13 TL'nin altına gerileyerek sakinleşti. Bunun üzerine her alanda indirim beklentisi oluştu. Gözler etiketlere çevrildi. Ancak marketlerde hâlâ hissedilir bir düşüş görülmedi. Hatta sahte indirim ihbarları patladı.

"DÖVİZ DÜŞTÜ AMA AYNI TELAŞI GÖREMİYORUZ"

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Fırsatçılar, dolar kurunun görmediği seviyesine göre fiyat belirlerken aceleci davranıyordu. Vurguncular fiyatı artırdı ve kârına kâr kattı. Döviz düştü ama aynı telaşı göremiyoruz. Mesela 32'li tuvalet kâğıdını 50 liradan 120 liraya çıkaran bir market 'indirim' yalanıyla fiyat düşürdüğünü iddia ediyor ve suç işliyor. İndirim diyen, bu ürünü daha yüksek bedelle sattığını ispatla yükümlü. Aksi hâlde yanıltıcı reklam hükümlerine göre cezalandırılır. Cezalandırılmalı" dedi.

"STOKLU MAL MÜSADERE YÖNTEMİYLE ALINIP BAKIM EVLERİNE DAĞITILMALI"

Türkiye gazetesinin haberine göre döviz artarken malı rafa çıkarmayıp sınırlı satış yapanların depolarının dolu olduğunu, bunlara en ağır cezaların verilmesi gerektiğini söyleyen Aydın Ağaoğlu "Devlet SGK'sıyla, Maliye Bakanlığı güçleriyle denetimini yapmalı, cezasını kesmeli" dedi ve tavsiyelerini şöyle sıraladı: Stokçu mutlaka teşhir ve ifşa edilmeli. Uygulanacak ceza 500 binden az olmamak üzere en üst sınırdan ve ciroya göre olmalı. Stoklu mal, kamu yararına el koyma denilen 'müsadere' yöntemiyle alınıp bakım evlerine dağıtılmalı; Tarım Kredi marketlerinde uygun fiyattan satılmalı. Defterler incelenip ne zaman hangi fiyattan alıp, üzerine ne kadar kâr koyduğu tespit edilmeli. Yağ depolayan inşaatçı da en ağır şekilde cezalandırılmalı.

BAKAN NEBATİ: DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ FİYATLARDA DA KENDİNİ GÖSTERECEK

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, döviz kurundaki düşüşlerin fiyatlarda da kendini göstereceğini vurguladı. Nebati, kurdaki gerilemenin fiyatlara yansıması konusunda ağırdan alındığı sözleri üzerine "Hazine ve Maliye Bakanlığı da kendisini gösterecektir" ifadesini kullandı.

Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi indirim duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar

Aydın Ağaoğlu, Türk Lirası, Market, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi 'indirim' duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Seda Bakan fotoğraflarıyla olay yarattı! Derin bacak dekolteli elbisesiyle şov yaptı Seda Bakan fotoğraflarıyla olay yarattı! Derin bacak dekolteli elbisesiyle şov yaptı         
08:58
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Dini nikahlı eşinin başkasıyla otele girdiğini görünce bıçakla saldırdı Dini nikahlı eşinin başkasıyla otele girdiğini görünce bıçakla saldırdı         
07:50
İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi         
18:57
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri         
14:31
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı         
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26

Son Dakika Haberleri
09:01 Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar
08:39 100 bin lirasını kur korumalı vadeli hesaba yatıranların kazancı ne kadar olacak?
08:37 Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
08:30 En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi
08:23 Dolar kaç TL? 23 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?
08:16 Ünlü oyuncu Aslı Enver'in kız kardeşini görenler şaşırdı: Güzellik genetik
08:14 Altın'da düşüş sürüyor mu? İşte 23 Aralık itibarıyla altın fiyatları
08:07 Omicron alarmı! Türkiye'de de yeni tedbirler kapıda
07:50 Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın
07:49 Dini nikahlı eşinin başkasıyla otele girdiğini görünce bıçakla saldırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 09:09:39. #1.12#
SON DAKİKA: Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement