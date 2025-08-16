Dövizler Yükseldi, Borsa Düşüşte - Son Dakika
Dövizler Yükseldi, Borsa Düşüşte

16.08.2025 11:11
Dolar ve avro değer kazanırken, BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,93 kayıpla tamamladı.

Bu hafta yatırım araçlarından dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,93 değer kaybederek 10.870,57 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.786,84 ve en yüksek 11.090,19 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 0,45 artışla 14.070,41 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1 yükselişle 11.079,07 puan olurken, mali endeksi yüzde 0,01 düşüşle 14.434,16 puan ve teknoloji endeksi yüzde 3,52 azalışla 23.703,54 puan oldu.

Hektaş en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,85 ile Hektaş oldu.

Hektaş'ı yüzde 15,04 ile Sasa Polyester, yüzde 14,44 ile Işıklar Enerji Yapı Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 22,37 ile Efor Çay Sanayi, yüzde 18,26 ile Destek Finans Faktoring AŞ ve yüzde 10,90 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 777 milyar 24 milyon lirayla ASELSAN, 600 milyar 180 milyon lirayla Garanti BBVA ve 456 milyar 780 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Dolar ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,30 düşüşle 4 bin 390 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,30 azalışla 29 bin 660 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,52 artışla 40,8980 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,85 yükselişle 47,8480 lira oldu.

Geçen hafta 54,6820 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,54 kazançla 55,5260 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,72 artışla 50,7950 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

