1885 yılında kurulan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasının tarihinde bir ilke imza atan Zeynep Polat, 21 Kasım 2026 seçimlerinde meclis üyeliğine seçilen ilk kadın oldu. Polat, yeni dönem meclisinde kadınları temsil eden tek isim olma özelliğini taşıyor.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) 21 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerinde, Lütfü Yücelik liderliğindeki mavi liste 30 meslek grubunun 25'inde başarı elde etti. 17. Meslek Grubu'ndan Ömer Düzgün ve Furkan Büçge ile birlikte meclise seçilen Dr. Zeynep Polat, 141 yıllık kurumsal geçmişe sahip odada kadın temsili açısından yeni bir dönemin kapısını araladı. İşletme, sosyoloji ve çalışma ekonomisi alanlarında çok disiplinli akademik birikime sahip olan Dr. Zeynep Polat, Atatürk Üniversitesi İşletme ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. İlk yüksek lisansını işletme, ikinci yüksek lisansını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında tamamlayan Polat, işletme doktorasını Birleşik Krallık merkezli St. Clements University'de yaptı.

USİKAD Erzurum İl Başkanı ve Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı olan Polat, 2019 yılında yedi kadınla temellerini attığı kooperatifin bugün yaklaşık 500 kadın üreticiye ulaşmasına öncülük etti. Gıda üretimi ve kadın girişimciliği alanındaki çalışmalarının yanı sıra aile şirketi bünyesinde endüstriyel temizlik, kimya ve üretim teknolojileri sektörlerinde de faaliyet gösteriyor.

"Bu Görevi Tarihi Bir Sorumluluk Olarak Görüyorum"

Seçim sonuçlarını değerlendiren Dr. Zeynep Polat, şu ifadeleri kullandı: "ETSO'nun 141 yıllık tarihinde ilk kadın meclis üyesi seçilmek, şahsım için büyük bir onur ve önemli bir sorumluluktur. Bu gelişmeyi yalnızca bireysel bir başarı değil, kadınların ekonomik karar alma mekanizmalarındaki temsili açısından tarihi bir kazanım olarak değerlendiriyorum. Akademik birikimim ve hayatımdaki tecrübemle Erzurum'un üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyorum."

"Asıl Başarı, Sorumluluğu Kalıcı Değere Dönüştürmektir"

Yeni döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Polat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bizim için asıl başarı, kazanılan bir seçimin ardından üstlenilen sorumluluğu kalıcı bir değere dönüştürebilmektir. Erzurum'un ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak, üretim ve girişimcilik kapasitesini güçlendirmek, iş dünyamızın ortak hedeflerine katkı sunmak için kararlılıkla çalışacağız."