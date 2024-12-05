DSG Investments, Teknoloji ve Yatırımlara Fokusu ile Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

DSG Investments, Teknoloji ve Yatırımlara Fokusu ile Kuruldu

DSG Investments, Teknoloji ve Yatırımlara Fokusu ile Kuruldu

Üç üst düzey yönetici tarafından kurulan DSG Investments, teknoloji, birleşme ve satın alma alanlarında faaliyet göstermeyi hedefliyor. Şirket, ilk yatırımını Autodrom'a yaparak satış sürecini tamamladı.

05.12.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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BU yılın ilk çeyreğinde, iş dünyasından üç üst düzey yönetici, güçlerini birleştirerek teknoloji, birleşme ve satın alma, iş geliştirme ve yatırımlara odaklanan özel sermaye şirketi DSG Investments'i kurdu. Yeni kurulan şirket, ilk yatırımını Autodrom'a yaptığını ve satış sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Potansiyeli yüksek yerli şirketlere yatırım ve danışmanlık yapmak amacıyla hayata geçirilen DSG Investments'in kurucuları arasında hem yerli hem de global kurumlarda uzun yıllar önemli konumlarda görev almış iş insanları Oktay Demir; Cem Soysal ile Ali Güven bulunuyor. Şirket, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sürüş teknikleri eğitim kompleksi olan ve 2003 yılında İstanbul'da kurulan Autodrom'a ilk yatırımını yaparak satış sürecini tamamladı.

DSG Investments Kurucu Ortağı Cem Soysal, "DSG, özellikle teknoloji temelli işletmelerin alım-satım işlemlerinin yanı sıra yeniden yapılandırılması gibi konularda danışmanlık veren, talep edilen hedefleri gerçekleştirmeye odaklanan ve nihayetinde bir teknoloji fonu haline gelmeyi hedefleyen yatırım ve danışmanlık şirketi olarak kuruldu" açıklamasını yaptı.

Cem Soysal, DSG Investments'in odak noktasının potansiyeli yüksek iş alanlarındaki şirketleri stabilize ederek karlı hale getirmek olduğunu dile getirdi. Soysal, "DSG, şirketlerin daha verimli büyümesi, yatırım ortamına hazırlanması ve sürdürülebilir karlılığa ulaşması için çalışıyor. Risklerin çeşitlendiği bu dönemde, DSG gibi şirketler tüm paydaşlara katma değer sağlayan stratejik ortaklara dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

HEDEF TEKNOLOJİ FONU

Soysal, "Şirketlerin performanslarını artırmak, potansiyellerini güçlendirmek ve büyüme kültürünü teşvik etmek için çalışıyoruz. 2024 boyunca yürüttüğümüz Autodrom yatırımı ve yeniden yapılandırma süreciyle ilk sınavımızı başarıyla verdik. Teknoloji kökenli üç ortakla yola çıkan DSG Investments, bir teknoloji fonu haline gelmek ve entegre teknoloji şirketlerinden oluşan bir portföy oluşturmak hedefiyle faaliyetlerini dünya standartlarında sürdürecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DSG Investments, Teknoloji ve Yatırımlara Fokusu ile Kuruldu - Son Dakika

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